Tonali, domani giornata chiave per il suo futuro al Milan: i dettagli

Tonali, domani si entra nel vivo: il ritorno in Italia del presidente Cellino darà un impulso decisivo alla trattativa

Domani può essere il giorno di Sandro Tonali, come riferisce Tuttosport: il centrocampista, in prestito al Milan dal Brescia, può essere riscatto dai rossoneri per 15 milioni di euro più altri 10 di bonus. Maldini, che l’estate scorsa ha versato altri 10 milioni per prelevarlo in prestito, chiede uno sconto sui bonus.

CELLINO IN ITALIA – Il ritorno di Cellino in Italia potrebbe dare l’impulso decisivo alla trattativa. Nessuna delle due parti vuole mandare a monte l’affare: possibile l’inserimento di una contropartita tecnica come Brescianini.