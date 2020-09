Tonali, domani conferenza di presentazione: ecco dove seguirla

Domani la conferenza di presentazione di Sandro Tonali: ecco dove sarà possibile seguirla in streaming e tv

Domani alle ore 13:15 conferenza di presentazione di Sandro Tonali da Milanello. Per seguire in diretta le parole del nuovo centrocampista del Milan basta restare collegati a Milan News 24 per la trascrizione in diretta o guardarla LIVE sull’App ufficiale del Milan e su Milan TV.

Sandro Tonali ha firmato un quinquennale con il Milan e ha già fatto il proprio esordio con la maglia rossonera nel corso del match disputato ieri a Milanello contro il Brescia.