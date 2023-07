Tonali al Newcastle: l’impatto dell’operazione sul bilancio rossonero

Tonali al Newcastle: l’impatto positivo dell’operazione sul bilancio rossonero. Ecco le cifre e i dettagli

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, la cessione di Sandro Tonali a 70 milioni di euro è una plusvalenza per il Milan di circa 60 milioni di euro.

Plusvalenza a parte, non va dimenticato che i rossoneri risparmierebbero, rispetto alla stagione 2022/23, circa 2,4 milioni di quota ammortamento e oltre 4,6 milioni di stipendio lordo, per un risparmio complessivo di circa 7 milioni di euro. Complessivamente, quindi, l’operazione avrà un impatto positivo sui conti del Milan per circa 67 milioni di euro.