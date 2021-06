Tomori: «Vi svelo in cosa sono migliorato da quando sono in Italia»

Tomori ha spiegato di essere migliorato nella conoscenza del gioco soprattutto grazie agli insegnamenti di Stefano Pioli

Fikayo Tomori, intervenuto in collegamento sul canale ufficiale Twitich del Milan dopo l’avvenuto rinnovo, ha confessato in quale aspetto si sente migliorato dal suo arrivo in Italia lo scorso gennaio:

«Ho fatto bene in questo scorcio di stagione ma adesso sono un giocatore a tutti gli effetti del Milan e voglio dare continuità. In cosa sono migliorato? La conoscenza del gioco, l’Italia è una grande scuola soprattutto dal punto di vista difensivo. Il mister è stato bravo a mettermi nelle giuste condizioni e io credo di essere cresciuto come giocatore grazie ai suoi insegnamenti».