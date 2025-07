MN24- Tomori Milan, conferme sul nuovo ruolo che gli sta ritagliando Allegri: domani contro l’Arsenal dovrebbe giocare in questa posizione. Le ultimissime

Con il sole che inizia a calare su Singapore, il Milan di Massimiliano Allegri è sceso in campo per l’allenamento della vigilia, in vista dell’amichevole di domani contro l’Arsenal, con fischio d’inizio alle 13:30. Una sessione importante per affinare gli schemi e provare le prime indicazioni tattiche del tecnico rossonero.

Durante la partitella, mister Allegri ha schierato quella che potrebbe essere la formazione di partenza per il match contro i Gunners, sorprendendo con alcune scelte interessanti. In porta, l’inamovibile Maignan. La linea difensiva, però, ha destato particolare attenzione: Tomori è stato provato come terzino destro, con Gabbia e il giovane Pavlovic al centro, e F. Terracciano sulla corsia sinistra.

La posizione di Tomori come terzino destro è indubbiamente la novità più rilevante. Con la sua velocità e fisicità, l’inglese potrebbe offrire una soluzione più difensiva e robusta sulla fascia, garantendo maggiore copertura in fase di non possesso. Resta da vedere come si adatterà alle richieste di spinta sulla fascia, tipiche del ruolo di terzino, e se questa sarà una soluzione temporanea o un’opzione tattica da considerare per la stagione.

A centrocampo, spazio a Loftus-Cheek, Ricci e Musah, un trio che promette dinamismo e fisicità. In avanti, il tridente offensivo sarà composto da Saelemaekers, Leao e Pulisic, con il portoghese che sarà il perno centrale dell’attacco rossonero. L’amichevole di domani sarà un primo banco di prova importante per valutare le intuizioni di Allegri e l’intesa tra i reparti in vista dell’inizio della stagione.