Tomori Milan, il difensore leader suona la carica: messaggio diretto a tutto l’ambiente in vista dei prossimi impegni. Le ultimissime notizie

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha fatto il punto sul percorso della squadra in questa fase di preparazione, esprimendo la sua soddisfazione per le prestazioni fin qui messe in campo. Intervistato dai microfoni di Milan TV, l’inglese ha sottolineato l’importanza di ogni vittoria, anche in amichevole, in vista della prossima stagione. Il Milan si prepara infatti per l’ultima delle tre sfide di questa tournée, che li vedrà impegnati giovedì all’Optus Stadium contro il Perth Glory.

“Vincere qualsiasi partita è una buona sensazione“, ha dichiarato Tomori, evidenziando come ogni successo, seppur in un contesto non ufficiale, contribuisca a rafforzare la mentalità del gruppo. L’attenzione si è poi spostata sulla recente sfida contro il Liverpool, vinta dai rossoneri: “Abbiamo fatto una buona partita (contro il Liverpool, ndr), e siamo contenti perché è parte della nostra preparazione“. La vittoria contro un avversario di tale calibro è un segnale positivo e un indicatore del buon lavoro svolto finora, confermando che la squadra sta assimilando le direttive dello staff tecnico e sta crescendo in termini di affiatamento e intesa.

Tomori ha mostrato un approccio positivo e concentrato, tipico di chi sa che la fase pre-campionato è cruciale per gettare le basi di una stagione di successo. “Siamo contenti, adesso andiamo a Perth per giocare un’altra partita e concludere bene questa tournée“, ha aggiunto il difensore. L’obiettivo è chiaro: chiudere con un’altra prestazione convincente per mantenere alto il morale e continuare il percorso di crescita in vista degli impegni ufficiali.

La tournée sta servendo al Milan non solo per testare la forma fisica e tattica, ma anche per cementare il gruppo. Le parole di Tomori riflettono un ambiente sereno e determinato, dove la soddisfazione per i risultati parziali si unisce alla consapevolezza che il vero banco di prova inizierà con le partite che contano. La sfida contro il Perth Glory sarà un’ulteriore occasione per affinare gli schemi e consolidare le certezze, prima del ritorno in Italia e dell’inizio della stagione ufficiale.