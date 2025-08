Tomori Milan, il leader risponde così sugli obiettivi: «Non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo pensare solo a questo». Le ultimissime

Nel contesto del ritiro estivo del Milan, il difensore Fikayo Tomori ha rilasciato una dichiarazione che sottolinea la mentalità di squadra e l’approccio pragmatico in vista della nuova stagione. Le sue parole, riportate in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, rispecchiano una filosofia di gioco e di vita che lo contraddistingue: “Bisognerà pensare partita dopo partita e alla fine vedremo quello che sarà successo. Questo è il momento di lavorare, non di fare calcoli o proclami”.

Questa frase, concisa ma potente, cattura l’essenza dell’impegno e della dedizione che il giocatore inglese vuole infondere nel gruppo. L’attenzione si sposta dal risultato finale al processo, dal grande obiettivo ai piccoli passi necessari per raggiungerlo. In un mondo del calcio sempre più dominato da aspettative e previsioni, Tomori invita a rimanere concentrati sul presente, sulla preparazione fisica e mentale che si svolge giorno dopo giorno sul campo di allenamento.

Il concetto di “lavorare” non è inteso solo come fatica, ma come un’occasione per crescere, migliorare e costruire un’identità di squadra solida. I “calcoli e i proclami” sono visti come distrazioni, come elementi che possono minare la fiducia e la coesione del gruppo. La serietà e l’umiltà di Tomori sono un esempio per i suoi compagni, un invito a non perdersi in speculazioni, ma a costruire il proprio destino con il sudore e l’impegno. La sua mentalità, focalizzata sul momento e sul lavoro, sembra essere la ricetta vincente per affrontare le sfide della prossima stagione, con la speranza che, alla fine, il duro lavoro possa pagare e regalare a tutti le soddisfazioni desiderate.