Tomori Milan, il difensore non ha dubbi: parole molto nette sulle amichevoli disputate fino ad adesso. Le ultimissime sui rossoneri

Nel recente tour in Australia, Fikayo Tomori, il difensore del Milan, ha offerto un’analisi sincera e costruttiva delle prestazioni della squadra a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole mettono in evidenza l’importanza di questi incontri pre-campionato, non solo per mantenere la forma fisica, ma anche per affinare le tattiche e integrare nuove idee di gioco.

La tournée ha visto i rossoneri affrontare tre avversari molto diversi tra loro. La prima sfida contro l’Arsenal, sebbene non perfetta, ha fornito spunti incoraggianti. Tomori ha riconosciuto che c’erano aspetti da perfezionare, ma ha sottolineato che la squadra ha mostrato comunque buone cose. Questo approccio pragmatico riflette la mentalità di chi sa che il processo di crescita passa anche attraverso l’analisi critica delle prime uscite stagionali.

La partita successiva contro il Liverpool è stata, secondo il difensore, il vero punto di svolta del tour. Tomori ha infatti ammesso che il Milan ha fatto “ancora meglio”, esprimendosi a livelli più alti. Questa prestazione solida contro una delle squadre più forti d’Europa ha sicuramente dato una grande iniezione di fiducia, dimostrando che il lavoro svolto in allenamento sta dando i suoi frutti.

Infine, l’incontro con il Perth Glory è stato un’opportunità per sperimentare. Il Milan ha provato “cose nuove e diverse”, un approccio che Tomori ha definito utile per cercare di migliorare. Questa mentalità aperta alla sperimentazione è fondamentale per un club che vuole evolvere e sorprendere gli avversari. In sintesi, la tournée australiana, pur non essendo un’occasione per vincere trofei, è stata un momento cruciale di crescita, test e miglioramento continuo per il Milan, come ha ben evidenziato Fikayo Tomori.