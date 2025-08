Tomori Milan, il calciatore si è espresso sul suo nuovo ruolo: «Mi trovo meglio adesso? Rispondo così». Le ultimissime notizie

In un’intervista esclusiva con La Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori ha analizzato il suo ruolo attuale in campo, esprimendo grande fiducia nelle proprie capacità e nell’adattabilità al modulo tattico del Milan. Le sue parole delineano un giocatore che ha trovato la sua dimensione ideale, sfruttando al meglio le sue caratteristiche distintive.

Il difensore inglese, noto per la sua velocità e la reattività, ha sottolineato come il modulo a tre o a cinque difensori gli offra la libertà di cui ha bisogno per esprimere al massimo il suo potenziale. “Il ruolo che sto facendo adesso secondo me è buono per me perché ho tra le mie caratteristiche la velocità e l’aggressione,” ha dichiarato Tomori, evidenziando come la sua abilità nel contrasto e nell’anticipo possa essere un’arma preziosa per la squadra. Con una difesa più coperta, Tomori può permettersi di uscire dalla linea per andare a “cacciare” l’avversario, una strategia che lo rende particolarmente efficace nel rubare palla e nel bloccare le offensive nemiche prima che diventino pericolose.

Questa aggressività, unita a un’ottima lettura del gioco, lo rende un difensore completo e moderno. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: si sente a proprio agio e ritiene che questo ruolo sia il migliore per lui. “Mi sono trovato bene e credo di poter continuare a far bene,” ha aggiunto con convinzione, dimostrando non solo consapevolezza delle sue forze, ma anche un forte desiderio di crescita.

Le sue dichiarazioni sono un segnale positivo per i tifosi rossoneri. Un Tomori motivato e convinto del suo ruolo è un Tomori (calciatore del Milan) che può diventare un pilastro inamovibile della difesa del Milan per gli anni a venire. La sua abilità nel combinare la fisicità con l’intelligenza tattica lo rende uno dei difensori più promettenti del campionato, e la sua soddisfazione in campo è un fattore chiave per le future ambizioni della squadra.