Tomori Milan, dato clamoroso per il centrale inglese: la statistica mette in mostra una sua grande qualità. Le ultimissime sui rossoneri

Nonostante sia conosciuto e apprezzato in tutto l’ambiente rossonero per la sua solidità difensiva, la sua velocità e l’abilità nel recupero palla, Fikayo Tomori sta dimostrando di essere un giocatore sempre più completo. A confermarlo è un dato statistico significativo, riportato da acmilan.com: l’assist fornito ieri è il suo quarto in totale con la maglia del Milan in tutte le competizioni. Un numero che di per sé può sembrare contenuto, ma che assume un peso notevole se si analizza il contesto.

Ciò che rende questo dato particolarmente interessante è che ben tre di questi quattro assist sono arrivati nell’anno solare 2025. Un’accelerazione impressionante che mette in luce una nuova e inaspettata caratteristica del difensore inglese. Questa statistica non è frutto del caso, ma il segnale di un’evoluzione nel gioco di Tomori, che sta affinando le sue capacità offensive e la sua visione di gioco. Da pilastro difensivo, si sta trasformando in un elemento capace di costruire, di spingersi in avanti e di servire i compagni con precisione, aggiungendo un’altra arma preziosa all’arsenale del Milan.

Il fatto che un difensore centrale riesca a incidere in modo così significativo nella fase offensiva è un chiaro indicatore del lavoro svolto in allenamento e della flessibilità tattica richiesta da Massimiliano Allegri. La capacità di Tomori di supportare l’attacco si rivela un vantaggio in più, offrendo al tecnico rossonero soluzioni aggiuntive per sbloccare le partite e creare occasioni da gol. Il difensore inglese, pur mantenendo salde le sue priorità in retroguardia, si sta ritagliando un ruolo da protagonista anche nella metà campo avversaria, dimostrando di essere non solo un baluardo in difesa, ma anche un insospettabile assist-man per i compagni d’attacco.