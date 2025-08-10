Tomori Milan, l’inglese finisce nello scambio che nessuno si aspettava? Il futuro può tornare in bilico

Tomori Milan, il difensore inglese potrebbe finire in un clamoroso scambio di mercato che lo riporterebbe al Chelsea

Il calciomercato Milan estivo si infiamma con una notizia che potrebbe scuotere le fondamenta del calcio italiano e inglese: un clamoroso scambio tra Milan e Chelsea che vedrebbe Benoît Badiashile approdare a Milano e Fikayo Tomori fare ritorno a Stamford Bridge. Questa operazione, riportata con insistenza da Calciomercato.it, rappresenta una mossa audace per entrambi i club, con Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero, e Massimiliano Allegri, il neo allenatore del Milan, pronti a imprimere il proprio marchio sul futuro della squadra.

Il Milan, sotto la nuova gestione di Tare e Allegri, sta cercando di rinforzare la propria retroguardia con un elemento di grande prospettiva e valore internazionale. Badiashile, difensore centrale francese di 23 anni, rientra perfettamente in questo identikit. Acquistato dal Chelsea solo due anni fa per la considerevole cifra di 38 milioni di euro dal Monaco, il suo percorso a Londra non è stato quello sperato. Nonostante le grandi potenzialità e la stazza fisica imponente, il difensore si trova ora totalmente fuori dal progetto tecnico dei Blues, aprendo le porte a una sua partenza. La sua abilità nel gioco aereo, la visione di gioco e la capacità di impostazione lo renderebbero un innesto prezioso per la Serie A, campionato in cui le sue caratteristiche potrebbero emergere in maniera prepotente.

Dall’altra parte, il Chelsea si trova nella necessità di riorganizzare il proprio reparto difensivo, specialmente dopo l’infortunio che ha colpito Levi Colwill. In questo contesto, l’idea di riabbracciare una vecchia conoscenza come Fikayo Tomori si fa strada con forza. Tomori, che ha trascorso gli ultimi quattro anni al Milan affermandosi come un autentico pilastro della difesa rossonera – seppur con alterne fortune e qualche infortunio di troppo – ha lasciato un buon ricordo a Stamford Bridge, dove è cresciuto nelle giovanili. Il suo ritorno a Londra garantirebbe ai Blues un difensore solido, con esperienza in Premier League e Champions League, capace di inserirsi immediatamente negli schemi tattici.

L’eventuale scambio Badiashile-Tomori non sarebbe una semplice permuta, ma un’operazione che coinvolge logiche tattiche, economiche e di prospettiva per entrambi i club. Per il Milan di Tare e Allegri, l’arrivo di Badiashile rappresenterebbe un investimento sul futuro e un’opportunità per ringiovanire e dare nuove energie al reparto difensivo. Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare i difensori centrali, potrebbe essere l’allenatore ideale per far esprimere a Badiashile tutto il suo enorme potenziale.

Per il Chelsea, riavere Tomori significherebbe riportare a casa un difensore che conosce bene l’ambiente e che può offrire immediate garanzie. La sua esperienza e il suo profilo internazionale si sposerebbero bene con le ambizioni del club londinese.

Al momento, si tratta di una ipotesi di mercato che necessita di attenta valutazione e sviluppi futuri. Tuttavia, le premesse ci sono tutte per un’operazione che potrebbe diventare uno dei colpi più interessanti di questa sessione di calciomercato. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questa suggestione si trasformerà in realtà, con i tifosi di entrambe le squadre in trepidante attesa di ulteriori aggiornamenti. La fonte di queste informazioni, Calciomercato.it, suggerisce che la trattativa è concreta e merita di essere seguita con attenzione nelle prossime ore e nei prossimi giorni.