Tomori Milan, spunta il dialogo con Allegri! Posizione nuova, primi test positivi in amichevole

Tomori Milan, il difensore inglese verrà utilizzato con un ruolo alla Barzagli: primi test positivi nelle amichevoli. Ultime

Il Milan di Massimiliano Allegri sta emergendo con una chiara filosofia difensiva, un segnale forte fin dalle prime amichevoli pre-stagionali contro Arsenal e Liverpool. Sebbene queste partite siano solo test e le indicazioni siano ancora preliminari, l’atteggiamento mostrato dal Diavolo è inequivocabile: l’obiettivo è costruire una squadra compatta e solida in retroguardia. Questa è una notizia eccellente per i rossoneri, che nelle ultime due o tre stagioni hanno sofferto enormemente per la mancanza di equilibrio e la fragilità difensiva.

La volontà del tecnico Allegri di ripartire dalle certezze difensive è un cambio di rotta significativo, volto a infondere quella disciplina tattica e quella solidità che sono state un marchio di fabbrica delle sue squadre. L’arrivo del nuovo DS, Igli Tare, in perfetta sintonia con la visione di Allegri, sembra rafforzare ulteriormente questa strategia, puntando a innesti mirati che possano contribuire a una difesa inespugnabile.

Tomori “Alla Barzagli”: La Scommessa di Allegri

Nel suo ambizioso progetto di ricostruzione, il tecnico Massimiliano Allegri sta ritagliando un ruolo di primo piano per Fikayo Tomori. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri ha un piano ben preciso per il centrale inglese. “Tomori è di nuovo centrale. Allegri lo vede ‘alla Barzagli'”, titola la rosea, sottolineando la grande fiducia riposta nel difensore. Il sottotitolo aggiunge: “Fikayo vuole rilanciarsi dopo l’addio vicino e tanta panchina nell’ultima stagione. Per il tecnico può avere un ruolo chiave”.

Questa è una notizia cruciale per il Milan e per lo stesso Tomori. Nelle ultime stagioni, il difensore si era smarrito, finendo ai margini e arrivando a un passo dalla cessione. Ora, per lui, questa opportunità deve rappresentare un vero e proprio punto di partenza. La presenza di un allenatore come Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare i difensori e per l’attenzione maniacale alla fase di non possesso, può essere un enorme incoraggiamento.

Il Paragone con Barzagli: Un Ruolo Tattico Cruciale

Il paragone con Andrea Barzagli, che ha rivestito un ruolo tattico chiave nella prima esperienza bianconera di Allegri alla Juventus, è estremamente significativo. Barzagli, all’epoca, era un pilastro della difesa, in grado di garantire affidabilità, senso della posizione e leadership. Se Allegri vede queste stesse qualità, o il potenziale per svilupparle, in Tomori, significa che il difensore inglese potrebbe diventare un elemento imprescindibile nella nuova retroguardia rossonera.

Questo non solo implicherebbe un rilancio personale per Tomori, ma anche un beneficio tangibile per il Milan. Una difesa solida e ben organizzata è la base su cui costruire qualsiasi successo, e la capacità di Tomori di interpretare un ruolo così cruciale potrebbe essere la chiave per il ritorno ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sinergia tra Allegri, il DS Tare e i giocatori come Tomori sarà fondamentale per il successo di questa nuova era milanista.