Tomori Milan, Max Allegri stravede per lui tanto da pensare ad un ruolo “alla Barzagli”: il piano del tecnico. Le ultimissime notizie

Nel suo ambizioso lavoro di ricostruzione del Milan, il tecnico Massimiliano Allegri sta ritagliando un ruolo di primo piano per Fikayo Tomori. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrale inglese, che nelle ultime stagioni si era un po’ smarrito ed era stato addirittura vicinissimo alla cessione, ora ha davanti a sé un nuovo punto di partenza. La presenza e la fiducia dell’allenatore livornese possono essere un grande motivo di incoraggiamento per lui.

La rosea titola con enfasi: “Tomori è di nuovo centrale. Allegri lo vede ‘alla Barzagli’“. Questo paragone non è casuale e sottolinea l’importanza che il difensore inglese potrebbe assumere nel sistema di gioco di Allegri. Il sottotitolo aggiunge: “Fikayo vuole rilanciarsi dopo l’addio vicino e tanta panchina nell’ultima stagione. Per il tecnico può avere un ruolo chiave“.

Il piano di Allegri per Tomori è ben preciso. Il tecnico lo immagina in un ruolo simile a quello che tatticamente interpretava l’ex juventino Andrea Barzaglinella sua prima esperienza bianconera sotto la guida dello stesso Allegri. Barzagli era un pilastro della difesa, un giocatore affidabile, posizionale e fondamentale per la solidità del reparto arretrato. Allegri vede in Tomori le qualità per ricoprire una posizione analoga, sfruttando la sua velocità, la sua forza fisica e la capacità di anticipare gli avversari.

Questo significa che Tomori non sarà solo un semplice difensore, ma un elemento cruciale nell’architettura tattica di Allegri, chiamato a guidare la retroguardia e a garantire equilibrio all’intera squadra. Per il Milan e per Tomori stesso, questa potrebbe essere l’occasione di un grande rilancio, riportando il difensore ai livelli che lo avevano fatto apprezzare al suo arrivo in Italia. La sfida è lanciata, e la “cura Allegri” mira a restituire a Tomori il suo smalto migliore.