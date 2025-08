Tomori Milan, Allegri pone il veto ma la prossima stagione sarà decisiva: difensore avvisato e scenario chiaro

Tomori Milan, Massimiliano Allegri ha blindato il difensore inglese che dovrà però guadagnarsi il rinnovo sul campo: lo scenario

Il Milan del nuovo corso, sotto la guida del Direttore Sportivo Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, si trova a un bivio cruciale per il futuro di uno dei suoi pilastri difensivi: Fikayo Tomori. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri ha posto un veto categorico sulla partenza del difensore inglese, considerandolo un elemento insostituibile e un pilastro fondamentale per i suoi schemi tattici.

Il “Barzagli Rossonero”: La Visione di Allegri per Tomori

La definizione che Allegri attribuisce a Tomori è eloquente: il suo “Barzagli rossonero”. Questo paragone non è casuale. Andrea Barzagli è stato un difensore centrale di straordinaria intelligenza tattica, affidabilità e capacità di lettura del gioco, elementi che hanno caratterizzato le sue prestazioni sotto la guida di Allegri alla Juventus. Il fatto che Allegri veda in Tomori queste stesse qualità sottolinea la profonda stima che il tecnico nutre per il difensore.

Per Allegri, Tomori rappresenta l’archetipo del difensore moderno, in grado di coniugare velocità, fisicità, tempismo negli interventi e un’ottima propensione a impostare l’azione dal basso. La sua adattabilità tattica è un altro punto di forza che Allegri valuta attentamente. In particolare, il tecnico lo considera perfetto per quando il Milan si affiderà alla difesa a tre e mezzo, un modulo che potrebbe diventare una costante nelle strategie rossonere. Questa flessibilità tattica di Tomori, unita alla sua costante crescita nelle ultime stagioni, lo rende un asset di valore inestimabile per il Milan di Allegri.

Contratto in Scadenza e Futuro Incerto: Rinnovo o Addio?

Nonostante la chiara volontà di Allegri di trattenere Tomori, il futuro del difensore è tutt’altro che scontato. Il suo contratto con il calciomercato Milan scadrà nel 2027, una data che si avvicina inesorabilmente e che rende necessario affrontare la questione del suo prolungamento. La Gazzetta dello Sport rivela che la decisione definitiva sul suo futuro sarà presa in base al rendimento del giocatore nella prossima stagione.

Questo significa che Tomori sarà chiamato a confermare le sue eccellenti prestazioni e, se possibile, a migliorarle ulteriormente. Una stagione ad alti livelli potrebbe spingere il Milan e il Direttore Sportivo Tare a proporgli un rinnovo di contratto a lungo termine, che lo legherebbe al club per diversi anni e riconoscerebbe il suo status di leader difensivo. Al contrario, un calo di rendimento o problematiche fisiche potrebbero riaprire la questione della sua permanenza a Milanello, portando a un possibile addio a giugno della prossima stagione.

L’Importanza di Tomori per il Nuovo Milan

La permanenza di Tomori è cruciale per il progetto del Milan targato Allegri e Tare. Il difensore inglese, ormai un punto fermo della retroguardia rossonera, è fondamentale per la stabilità difensiva della squadra e per l’implementazione delle nuove idee tattiche del tecnico. La sua esperienza, unita alla sua gioventù e al suo potenziale di crescita, lo rende un elemento prezioso non solo per il presente ma anche per il futuro del club.

Il Milan, con Tare e Allegri al timone, sta pianificando attentamente ogni mossa sul mercato, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. La questione Tomori è, in questo contesto, di primaria importanza. Mantenere un giocatore del suo calibro, soprattutto con il benestare del nuovo tecnico, invierebbe un segnale forte sulle ambizioni del club.

In sintesi, il Milan si trova di fronte a una situazione delicata ma stimolante. La fiducia di Allegri in Tomori è un fattore chiave, ma la strada del rinnovo è ancora tutta da percorrere e dipenderà dalle prestazioni del giocatore. Sarà interessante vedere come si evolverà questa vicenda nel corso della stagione.