Tomori-Kalulu-Maignan: il muro del Milan è ecosostenibile. Dal 4 febbraio appena 6 gol subiti in 10 partite

Il Milan della politica verde si è assicurato il futuro in difesa: Maignan, 26 anni, Tomori, 24, Kalulu, 21, tutti presi a prezzi accessibili, con ingaggi in qualche caso (Kalulu) mini. Il muro rossonero è ecosostenibile: non è soltanto questione di soldi, ma di rendimento.

Dal 5 febbraio, data della rimonta sull’Inter che ha cambiato il volto del campionato, il Milan ha subito soltanto 6 gol. Solo due nelle ultime dieci partite. Kalulu accanto a Tomori è già diventato a sua volta un professorino della difesa. L’irruenza a volte va controllata e gli errori durante il percorso non sono mancati: finora però la media voto è 6,36, migliore di quella di Tomori (6,33) e appena più bassa di quella di Maignan (6,37). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.