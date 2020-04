Tommasi: «Serve un protocollo ad hoc per gli allenamenti»

Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione italiana calciatori, evidenzia la situazione sulla ripresa dei campionati

Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, ha rilasciato una lunga intervista a Il Manifesto, ecco le sue parole

«Sugli allenamenti siamo tutti dalla stessa parte: vogliamo che avvengano in sicurezza. La nostra richiesta è renderli possibili in forma individuale anche per gli sport di squadra. Serve un protocollo ad hoc, come quello che seguono gli atleti di sport individuali, da applicare almeno per le prossime settimane. Così si potrebbe arrivare al 18 maggio, quando dovrebbero ricominciare gli allenamenti in squadra, avendo fatto individualmente una parte del lavoro presso i centri sportivi. Questa richiesta di valutazione è al vaglio. Il comitato scientifico non ha ancora validato il protocollo del 18 e visto che l’allenamento individuale ha meno vincoli speriamo di poter fare almeno quell’attività sul campo sportivo».