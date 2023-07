Tolosa in Europa League, il comunicato: «Ringraziamo RedBird per il loro impegno…». Ecco il messaggio di Damien Comolli, presidente del club francese

Dopo l’annuncio della Uefa, il Tolosa convalida definitivamente la propria qualificazione alla prossima edizione della UEFA Europa League. Ecco di seguito il comunicato e i ringraziamenti a RedBird e Cardinale, proprietario del Milan:

«Questa partecipazione all’Europa League è un vero motivo di orgoglio per tutto il Club. Questa è la quinta volta che il Toulouse FC prende parte alla Coppa dei Campioni. Simboleggia il lavoro di tutti coloro che lavorano quotidianamente per la sua influenza. Questa qualificazione è frutto anche dell’eccezionale fervore trasmesso da tutti i nostri tifosi durante tutta la stagione, che avrà portato i nostri giocatori verso i successi che conosciamo. Attorno a Carles Martinez, l’intero Club sarà desideroso di promuovere il Tolosa ai quattro angoli d’Europa e di continuare il cammino iniziato tre anni fa. Infine, vorrei ringraziare RedBird Capital Partners, Gerry Cardinale e Alec Scheiner per il loro impegno immediato e la loro assoluta determinazione a fare tutto il possibile affinché il Toulouse Football Club possa partecipare a questa competizione»