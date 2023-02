Tognazzi sul ritorno con il Tottenham: «Se il Milan gioca da Milan può farcela». Le parole dell’attore

Gianmarco Tognazzi ha parlato ai microfoni di Supertele del Milan. Ecco le parole dell’attore e tifoso rossonero:

«Ritorno con il Tottenham? Il Milan se gioca da Milan come ha giocato per due anni, tranne la parentesi dell’ultimo mese e mezzo, e mette in campo quello che deve mettere ovvero il 200% può farcela. Questi ragazzi non hanno avuto la consapevolezza di cosa vuol dire riconfermarsi: è molto più difficile vincere uno scudetto. Devono fare quel passo in più che a volte è mancato. Se trovano la continuità di mettere il 200% e non pensare alla classifica, il Milan può togliersi ancora diverse soddisfazioni»