Tiribocchi: «Napoli meglio per rosa, ma nessuno è affiatato come il Milan»

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Torino, Simone Tiribocchi ha analizzato il successo dei rossoenri, mettendoli a confronto con il Napoli di Spalletti. Le sue dichiarazioni.

MILAN – «Si parla tando di questo Milan per gli acquisti azzeccati, per i risultati che sta ottenendo, per l’affiatamento, per il modo che hanno di giocare per cui non mollano mai: dopo tutti questi complimenti puoi rilassarti, invece loro vincono partite sporche come questa col Torino o quelle con Verona e Bologna. Meglio Milan o Napoli? Per me il Milan è stato al di sopra della aspettative e quest’anno lo sta facendo ancora di più; il Napoli è un passo avanti per la rosa, ma il rapporto che c’è tra società allenatore e giocatori al Napoli non c’è».