Daspo per 6 tifosi del Milan: ecco il motivo

Daspo per 6 tifosi del Milan: i fatti risalgono al 25 ottobre scorso in occasione del match di Champions League contro la Dinamo Zagabria

Come riportato dall’ANSA, il Questore di Trieste ha adottato il provvedimento del Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di sei tifosi milanisti.

I sei tifosi milanisti, il 25 ottobre scorso, in transito verso la Croazia per assistere alla partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria, nel corso di una sosta all’Autogrill di “Duino Sud” (Trieste), avevano sottratto merce varia per il valore complessivo di quasi 2.000 euro.