Tifosi Milan infervorati, in 70 mila col Bologna: riaprono i botteghini. La spinta del popolo rossonero

Entusiasmo incontenibile dei tifosi del Milan che nelle prossime partite prenderanno d’assalto San Siro agevolati anche da tariffe popolari.

Si comincia oggi, in un lunedì di campionato da tutto esaurito o quasi: attesi almeno settantamila tifosi, la vendita continuerà in giornata. Riapriranno per la prima volta post pandemia anche le biglietterie dello stadio, dove i preziosi tagliandi saranno acquistabili fino all’ultimo momento. Per gestire l’entusiasmo scudetto, il club raccomanda comunque di arrivare per tempo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.