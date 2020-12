Thuram jr: «Penso solo al Borussia, nessun discorso con altri club»

Thuram jr, giocatore corteggiato da Milan e Juventus ha rilasciato una breve dichiarazione parlando del proprio futuro, ecco le sue parole

Thuram jr ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Kicker, ecco le sue parole:

«Sono concentrato al 100% sul Borussia Mönchengladbach e sono molto felice di essere qui. Non ho mai parlato con nessun altro club. Il Borussia mi ha permesso di percorrere diverse tappe della mia carriera, gioco in Champions League e sono arrivato in Nazionale. Qui sono cresciuto non solo come giocatore, ma anche come persona. È stata la scelta migliore per la mia carriera».