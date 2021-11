Helveg su Kjaer: «Sta andando alla grande, è un pilastro del Milan»

Thomas Helveg, ex terzino rossonero, ha elogiato il grande rendimento di Simon Kjaer da quando è arrivato al Milan nel gennaio 2020

Thomas Helveg, intervenuto a Radio Rossonera, ha parlato in questo modo del rendimento di Simon Kjaer da quando è arrivato a Milanello nel gennaio 2020:

«Sta facendo benissimo, anni fa ogni tanto andava in difficoltà, doveva capire come piazzarsi ma da quando è arrivato a Milano devo dire che sta facendo benissimo, mi piace molto perché sembra che si presenti in una maniera molto matura, con mentalità chiara e ha già capito quello che deve dare alla squadra. È uno dei pilastri più importanti del Milan di adesso».