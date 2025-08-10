Thiaw a Sky: «Contento del Newcastle ma felice di aver giocato nel Milan. Ecco il mio ricordo più bello»

Thiaw, difensore del Milan, ha salutato i rossoneri prima dell’imminente trasferimento al Newcastle: il suo ricordo più bello

Malick Thiaw è pronto a dire addio al calciomercato Milan. Il difensore tedesco, dopo tre stagioni in rossonero, si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera in Premier League con il Newcastle. L’affare, ormai in dirittura d’arrivo, segna una cessione eccellente per il club meneghino, che però festeggia una plusvalenza notevole.

Secondo quanto riportato da Sky, l’operazione che porterà il centrale a vestire la maglia dei Magpies si aggira intorno ai 40 milioni di euro totali. Una cifra considerevole, soprattutto se si considera che il Milan registra una plusvalenza di circa 35 milioni di euro. Un vero e proprio affare economico per le casse rossonere, che dimostra la capacità della dirigenza di valorizzare i propri talenti.

Nonostante i ripetuti tentativi da parte del nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, e del neo-allenatore Massimiliano Allegri di trattenere il giovane difensore a Milanello, Thiaw ha espresso una forte volontà di sposare il progetto del Newcastle. Una dinamica che ricorda da vicino la partenza di Sandro Tonali nel 2023, anch’egli attratto dal fascino della Premier League e dalla proposta del club inglese. La decisione di Thiaw sottolinea la crescente attrattiva del calcio inglese e la difficoltà per i club italiani di trattenere i propri giocatori di fronte a offerte così allettanti.

Il trasferimento di Thiaw rappresenta una perdita significativa per la retroguardia del Milan. Il difensore tedesco, infatti, si era affermato come un elemento fondamentale nella difesa rossonera, crescendo esponenzialmente in queste tre stagioni. La sua solidità fisica, la sua visione di gioco e la sua capacità di impostazione lo avevano reso un pilastro insostituibile. La sua partenza costringerà Tare e Allegri a intervenire sul mercato per trovare un sostituto all’altezza, in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa su più fronti.

Nelle prossime ore, Malick Thiaw svolgerà le visite mediche con il Newcastle, formalizzando così il suo passaggio in Premier League. Un momento che sancirà ufficialmente la fine della sua avventura rossonera. Ai microfoni di Sky, il difensore ha voluto salutare il club e i tifosi con queste parole, ripercorrendo i momenti più significativi della sua esperienza milanista:

“Questi 3 anni sono stati un piacere. Ho imparato tanto. Sono cresciuto come calciatore ma anche come persona. Il ricordo più bello? Penso il viaggio in UCL sino alla semifinale. Contento per la scelta, è stato un piacere.”

Le parole di Thiaw testimoniano il suo attaccamento al club e l’importanza del percorso di crescita vissuto in rossonero. La semifinale di Champions League, in particolare, resterà un momento indelebile nella sua memoria e in quella dei tifosi milanisti. L’addio di Malick Thiaw lascia un vuoto nel cuore dei tifosi, ma al contempo regala al Milan una boccata d’ossigeno finanziaria, permettendo al club di investire su nuovi talenti e rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide. Il mercato estivo si preannuncia quindi caldo per il Milan, chiamato a rimpiazzare un giocatore che in poco tempo si è conquistato un posto speciale nel cuore dei tifosi.