Thiaw saluta il Milan e abbraccia il Newcastle: «Me ne vado da uomo, quando ho saputo di questa possibilità...»

Thiaw, il difensore tedesco nuovo calciatore del Newcastle, ha voluto salutare il Milan: le belle parole del classe 2001

Il difensore tedesco Malick Thiaw saluta il calciomercato Milan e si prepara a una nuova avventura in Premier League con il Newcastle United. Un trasferimento che segna un capitolo importante nella carriera del giovane centrale, che ha affidato le sue prime parole da Magpie a un virgolettato che trasuda entusiasmo e determinazione.

“Sono arrivato al Milan da ragazzo, me ne vado da uomo”, ha dichiarato Thiaw, sottolineando la sua crescita e maturazione avvenuta sotto i colori rossoneri. Un percorso che lo ha visto affermarsi come uno dei difensori più promettenti della Serie A, attirando l’attenzione di numerosi club europei, tra cui appunto il Newcastle.

L’entusiasmo di Thiaw per la sua nuova destinazione è palpabile: “Non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi colori, giocare nel mio nuovo stadio con i miei nuovi tifosi, non posso più aspettare”. Parole che riflettono una grande voglia di mettersi in gioco e di contribuire al progetto ambizioso del club inglese, che punta a consolidarsi tra le potenze del calcio britannico ed europeo.

La scelta del Newcastle non è stata casuale per Thiaw. Il difensore ha spiegato di aver trovato nel club bianconero l’ambiente ideale per le sue aspirazioni: “Il Newcastle è il club giusto per me perché ha grande ambizione, quando mi hanno proposto questa opzione ho detto subito ‘Ma certo, voglio farlo’”. Una dichiarazione che evidenzia la sintonia tra le ambizioni del giocatore e quelle della società.

Il trasferimento di Thiaw rappresenta un’operazione significativa per entrambe le squadre. Per il Milan, guidato dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dal tecnico Massimiliano Allegri, la cessione del difensore potrebbe generare risorse importanti da reinvestire sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club rossonero, sotto la nuova gestione, sta lavorando per costruire una squadra competitiva in grado di lottare per i massimi traguardi, e ogni mossa di mercato viene attentamente valutata in questa prospettiva.

D’altra parte, il Newcastle si assicura un difensore giovane ma già con esperienza a livello internazionale, in grado di portare fisicità, marcatura e un’ottima visione di gioco alla retroguardia. L’arrivo di Thiaw è un chiaro segnale delle intenzioni del club inglese di rafforzare la propria rosa con innesti di qualità, in vista di una stagione che li vedrà impegnati su più fronti, tra campionato e coppe.

I tifosi del Newcastle accolgono con grande attesa il nuovo arrivo, sperando che Thiaw possa replicare e superare le ottime prestazioni offerte in Italia. La Premier League è un campionato estremamente competitivo, ma il difensore tedesco sembra avere tutte le carte in regola per affermarsi anche oltremanica. La sua determinazione e la sua voglia di vincere saranno sicuramente un valore aggiunto per i Magpies.

Insomma, il passaggio di Thiaw al Newcastle è più di un semplice trasferimento; è la storia di un ragazzo che lascia l’Italia da uomo fatto, pronto a scrivere un nuovo capitolo importante della sua carriera in un campionato affascinante e stimolante. Tutte le dichiarazioni sono state rilasciate attraverso i canali ufficiali del Newcastle United.