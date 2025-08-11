Thiaw saluta il Milan: tutti i numeri del difensore tedesco nei tre anni trascorsi in rossonero

Thiaw saluta il Milan dopo tre stagioni vissute a Milanello: ecco tutti numeri con la maglia del Diavolo del centrale tedesco

Il calciomercato Milan si prepara a dire addio a uno dei suoi pilastri difensivi, Malick Thiaw. Il difensore tedesco, classe 2001, è ormai a un passo dal Newcastle United, un trasferimento che segna la fine della sua avventura rossonera durata tre stagioni. L’accordo, ormai in dirittura d’arrivo, vedrà Thiaw volare in Premier League per un’operazione che porterà nelle casse del Milan ben 40 milioni di euro. Una cifra che garantirà al club di Via Aldo Rossi una plusvalenza notevole, stimata attorno ai 35 milioni di euro, un vero e proprio capolavoro finanziario per la dirigenza.

Nonostante i ripetuti tentativi da parte della nuova coppia dirigenziale del Milan, composta dal Direttore Sportivo Igli Tare e dal neo-allenatore Massimiliano Allegri, di trattenere il giovane centrale a Milanello, Thiaw ha espresso una forte volontà di sposare il progetto del Newcastle. Una scelta che ricorda da vicino quella di Sandro Tonali nel 2023, quando il centrocampista italiano si trasferì anch’egli ai Magpies, lasciando un vuoto importante nel centrocampo rossonero. La decisione di Thiaw di cercare nuove sfide in Inghilterra sottolinea l’attrattiva crescente della Premier League e la capacità dei club inglesi di offrire progetti sportivi ed economici di primissimo livello.

I Numeri di Thiaw in Rossonero: Tra Presenze, Gol e un Trofeo Storico

Malick Thiaw, arrivato al Milan nell’estate del 2022, ha rapidamente conquistato un posto nel cuore dei tifosi grazie alle sue solide prestazioni e alla sua imponente fisicità. Secondo i dati riportati da Transfermarkt, il difensore tedesco ha collezionato ben 85 presenze con la maglia rossonera. Durante la sua permanenza, ha segnato un unico ma storico gol, realizzato nel memorabile 3-1 contro il Real Madrid al Bernabéu nella passata stagione, una rete che rimarrà impressa nella memoria dei sostenitori milanisti. A queste statistiche si aggiungono anche due assist, a testimonianza della sua capacità di contribuire anche alla fase offensiva.

Il bilancio di Thiaw al Milan si arricchisce anche di un trofeo importante: la Supercoppa Italiana, vinta nella dolce serata araba contro i cugini dell’Inter. Un successo che ha permesso al difensore di lasciare il club con un titolo in bacheca, contribuendo a un momento di gloria per i colori rossoneri. La sua partenza lascia un vuoto significativo nella retroguardia milanista, che ora Tare e Allegri dovranno colmare con un innesto di qualità e prospettiva. L’eredità di Thiaw sarà pesante, ma il Milan, forte della cospicua somma incassata, avrà le risorse per investire sul futuro e rinforzare ulteriormente la propria rosa in vista delle prossime sfide. La finestra di mercato estiva si preannuncia quindi molto vivace per il Diavolo.