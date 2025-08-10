Thiaw lascia il ritiro del Milan: destinazione Newcastle. Tare e Allegri al lavoro sul mercato

Thiaw, il difensore tedesco ha da poco lasciato il ritiro del Milan: il tedesco si recherà a Newcastle per sostenere le visite mediche

Malick Thiaw ha lasciato il ritiro del Milan. Il difensore tedesco, classe 2001, non farà parte della spedizione rossonera per la prossima stagione, bensì si sta dirigendo verso Newcastle, dove è atteso in serata per formalizzare il suo passaggio ai Magpies. La notizia, riportata da Daniele Longo, conferma le voci che circolavano da giorni riguardo a un possibile addio del giovane talento, il quale evidentemente non rientrava nei piani tecnici del nuovo allenatore Stefano Allegri.

L’uscita di Thiaw rappresenta una delle prime mosse concrete sul mercato orchestrate dalla nuova dirigenza rossonera, guidata dal Direttore Sportivo Igli Tare. L’arrivo di Tare, insieme a quello di Allegri, ha segnato un punto di svolta per il club di Via Aldo Rossi, che intende ridisegnare la propria rosa in vista degli impegni futuri, sia in campionato che in Europa. La cessione di Thiaw, sebbene possa sorprendere alcuni, rientra in una logica di ottimizzazione finanziaria e di ricerca di profili più aderenti alle richieste tattiche del neo-tecnico.

Il Milan, sotto la nuova guida tecnica e dirigenziale, si appresta a vivere un’estate di intenso lavoro sul mercato. La partenza di Thiaw libera una casella nel reparto difensivo e, soprattutto, genera risorse economiche che potranno essere reinvestite per rinforzare altri settori del campo. È probabile che la società si muova ora per cercare un sostituto all’altezza, magari un difensore centrale di esperienza o un profilo più versatile capace di ricoprire più ruoli nella retroguardia.

L’operato di Igli Tare sarà sotto i riflettori. L’ex dirigente della Lazio è noto per la sua capacità di individuare talenti emergenti e per la sua abilità nel condurre trattative complesse. Con l’approvazione di Stefano Allegri, che avrà un ruolo determinante nella scelta dei nuovi acquisti, il Milan cercherà di costruire una squadra competitiva, in grado di lottare per le posizioni di vertice e di fare bella figura nelle competizioni internazionali.

La decisione di cedere Thiaw al Newcastle suggerisce che il Milan ha già individuato alternative o che sta per farlo. Il mercato è in continua evoluzione e le prossime settimane saranno decisive per capire la direzione che prenderà la squadra. I tifosi sono in attesa di vedere i primi colpi in entrata e di capire come verrà plasmata la rosa definitiva sotto la gestione Tare-Allegri. La partenza di un giovane promettente come Thiaw è un segnale chiaro: il Milan ha intenzione di muoversi con determinazione e di prendere decisioni importanti per il proprio futuro.

In sintesi, la partenza di Malick Thiaw per il Newcastle è solo l’inizio di un mercato estivo effervescente per il Milan. Sotto la guida di Igli Tare e Stefano Allegri, il club rossonero è pronto a rivoluzionare la propria rosa, con l’obiettivo di tornare ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo. La fonte di questa notizia è Daniele Longo, che ha seguito da vicino gli sviluppi del trasferimento.