Thiaw Newcastle, il commento di Ravezzani su X: «Capolavoro del Milan la cessione del tedesco»

Thiaw Newcastle, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha espresso il suo parere sulla cessione del tedesco da parte del Milan

Il calciomercato del Milan continua a riservare colpi di scena e la recente cessione di Malick Thiaw al Newcastle ha suscitato grande clamore, soprattutto per le cifre in ballo. Il giornalista e direttore televisivo Fabio Ravezzani, noto per le sue analisi sempre schiette, ha commentato l’operazione sul suo profilo “X”, definendola un vero e proprio “capolavoro”.

“Comunque Thiaw a 38 mln più 4 è una specie di capolavoro del Milan” ha scritto Ravezzani, sottolineando l’eccellente lavoro della dirigenza rossonera. La cifra totale di 42 milioni di euro che il Milan incasserà è un risultato straordinario, considerando che il difensore tedesco era stato acquistato per poco più di 10 milioni di euro. Questa operazione genera una plusvalenza di circa 31.8 milioni di euro, un dato che fa sorridere le casse del club di via Aldo Rossi.

La cessione di Thiaw non è stata una mossa semplice, ma la dirigenza, con a capo il nuovo direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri, ha saputo cogliere al volo un’occasione irripetibile. Il Newcastle, forte della sua disponibilità economica, ha offerto una cifra che il Milan non ha potuto rifiutare. Il tutto è avvenuto in un contesto di mercato sempre più inflazionato, come evidenziato anche da Ravezzani nella seconda parte del suo commento: “Poi però non scandalizzatevi se il Parma ne vuole 35 per Leoni.” Questa frase, pungente e ironica, sottolinea la follia dei prezzi attuali, dove anche un giovane prospetto può avere una valutazione astronomica.

L’uscita di Thiaw apre ora nuove prospettive per il Milan. Con un budget di mercato notevolmente incrementato, Tare e Allegri avranno la possibilità di puntare su nuovi obiettivi per rinforzare la squadra. Tra le priorità c’è sicuramente la ricerca di un nuovo difensore centrale, ma le risorse economiche permetteranno al club di agire con maggiore libertà anche in altri reparti, come l’attacco, dove si continua a monitorare la situazione di Vlahovic e Hojlund. La cessione di Thiaw, dunque, non è solo una grande operazione finanziaria, ma anche la dimostrazione di una gestione oculata e lungimirante, che pone le basi per un futuro ricco di ambizioni per il Diavolo.