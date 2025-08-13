Thiaw Newcastle, cessione da record: è la sesta plusvalenza più alta di sempre per il Milan

Thiaw Newcastle, sorride il bilancio del Milan: è la sesta plusvalenza più alta di sempre per il club rossonero

Il Milan continua a dimostrare una gestione finanziaria di alto livello sul calciomercato, e la recente cessione di Malick Thiaw al Newcastle ne è la prova più evidente. L’operazione, oltre a rappresentare un’importante mossa tecnica, ha un impatto storico sui conti del club allenato da Max Allegri. L’analisi dei dati di bilancio, sebbene in attesa di ufficializzazione, posiziona il trasferimento di Thiaw tra i più redditizi e significativi di sempre per la società rossonera.

L’affare Thiaw, infatti, ha generato una plusvalenza talmente elevata da entrare nella top six della storia del Milan, un risultato che conferma la strategia vincente del club nel valorizzare i propri talenti. Questo traguardo è ancora più impressionante se si considera la classifica delle plusvalenze più alte.

Kaká al Real Madrid: Quasi 64 milioni di euro. Una cessione storica che rimane un punto di riferimento assoluto. Sandro Tonali al Newcastle: Oltre 48 milioni di euro. Una plusvalenza recente e significativa, che ha segnato un’era. Tijjani Reijnders al Manchester City: Oltre 44 milioni di euro, in attesa dei dati ufficiali. Un’altra operazione di grande successo economico. La cessione di Thiaw si posiziona al sesto posto, un risultato che ribadisce la capacità del Milan di vendere a cifre da capogiro.

Il club rossonero, dunque, dimostra una straordinaria abilità nel trasformare gli investimenti in profitti, un modello di business che garantisce la stabilità economica e la possibilità di reinvestire sul mercato in modo mirato e sostenibile.

Oltre alla plusvalenza, anche il valore totale di cessione di Malick Thiaw si colloca nella sesta posizione delle vendite più onerose mai realizzate dal Milan. Anche in questo caso, la classifica è dominata da operazioni recenti e dal trasferimento iconico di Kaká.

Kaká al Real Madrid: Venduto per 67 milioni di euro. Il primato assoluto. Sandro Tonali al Newcastle: 58,9 milioni di euro. Un affare che ha fatto storia. Tijjani Reijnders al Manchester City: 57 milioni di euro. L’ultima grande vendita che ha rimpinguato le casse rossonere.

Il fatto che tre delle sei maggiori plusvalenze e valori di cessione nella storia del Milan siano state realizzate negli ultimi anni (Tonali, Reijnders e Thiaw) non è un caso, ma il frutto di una strategia di mercato ben definita e mirata. La dirigenza del club ha dimostrato di saper cogliere il momento giusto per vendere, ottimizzando i profitti e mettendo in atto un circolo virtuoso che permette di finanziare il presente e costruire il futuro della squadra rossonera.