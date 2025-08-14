Thiaw Newcastle, la benedizione di Howe: «Giocatori così sono molto rari da trovare»

Thiaw Newcastle, il tecnico dei Magpies Howe dà il benvenuto al difensore ex Milan

L’esordio in campionato del Newcastle è ormai alle porte e il tecnico Eddie Howe ha commentato in conferenza stampa i mesi stressanti di questa estate, segnati da un calciomercato particolarmente complicato. Il riferimento, come ammesso con un sorriso, è alla mancanza di un CEO e di un direttore sportivo che ha reso difficile la gestione delle trattative. Howe ha sottolineato che questa situazione “non è l’ideale“, ma ha comunque voluto esprimere la sua grande soddisfazione per un colpo andato a buon fine: l’arrivo di Malick Thiaw dal Milan.

Mentre il club ha inseguito invano diversi obiettivi, tra cui gli attaccanti Benjamin Sesko, Hugo Ekitike e Joao Pedro, e il portiere James Trafford, la trattativa per Thiaw si è conclusa con successo, portando a Newcastle un difensore di grande prospettiva. Le parole di Howe sul nuovo arrivato sono piene di entusiasmo: “Sono davvero entusiasta di Malick. Penso che abbia l’età dalla sua parte, un potenziale enorme e il meglio della sua carriera deve ancora arrivare. È un giocatore imponente. È alto 1,93 m, veloce, atletico, bravo con la palla. Giocatori di questo tipo sono molto rari da trovare. È anche un buon personaggio, quindi sono entusiasta di ciò che può apportare“.

La cessione di Thiaw al Newcastle è stata una mossa di mercato significativa anche per il Milan, che ha incassato una cifra importante per il difensore. L’operazione ha permesso al club rossonero di ottenere risorse preziose da reinvestire per rafforzare la rosa e finanziare il nuovo progetto tecnico. Questo progetto, guidato dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, ha come obiettivo il ritorno ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Le parole di Howe, che descrivono Thiaw come un difensore completo e con un potenziale enorme, confermano la validità della scelta del Milan di puntare su di lui in passato e, al contempo, l’abilità del club nel monetizzare al meglio un talento che ha saputo valorizzare. Ora il Newcastle si affida a Thiaw per consolidare la propria difesa, mentre il Milan di Tare e Allegri ha le risorse per agire sul mercato e completare la squadra in vista della nuova stagione, dove l’obiettivo è tornare a essere protagonisti.