Thiaw da incubo, i giornali all’attacco: «Un disastro, conquista anche un record in negativo»

Thiaw da incubo, i giornali all’attacco: «Un disastro, conquista anche questo record in negativo». Voti e pagelle

Il Corriere dello Sport oggi in edicola non ha alcun dubbio: è Malick Thiaw il peggiore in campo della sfida di ieri sera. Un 4 in pagella per il difensore rossonero, così motivato.

Il rientro dal primo minuto è un disastro – si legge sul quotidiano – Ha il record di commettere due falli in cinque secondi, uno da rigore. Sbaglia anche sul 2-0 quando si fa saltare da Colpani. Impreparato.