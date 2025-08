Thiaw Milan, affare caldo per Vlahovic! C’è la carta del tedesco: la situazione. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan entra in una fase cruciale, con il difensore Malick Thiaw al centro di un intrigo che potrebbe coinvolgere anche la Juventus. Il nome del giovane talento tedesco, che ha già respinto un’offerta da parte del Como, è di nuovo nel mirino di un top club europeo. Dopo il ritorno di fiamma del Newcastle, è di oggi la notizia dell’interesse concreto dei bianconeri, che hanno preso informazioni approfondite sul giocatore.

Questo scenario potrebbe aprire un doppio binario sull’asse Milano-Torino, con il Milan che non ha mai nascosto il proprio interesse per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, infatti, continua a rappresentare un problema a livello economico e numerico per la Juventus, che non ha ancora potuto chiudere il ritorno di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain, considerato una priorità assoluta per il tecnico Tudor.

Tuttavia, un’operazione incrociata tra i due club appare difficile. Come spesso accade, le questioni di bilancio hanno la priorità e rendono improbabile uno scambio secco. Il Milan, infatti, punta a realizzare una pesante plusvalenza dalla cessione di Thiaw, il cui ammortamento a bilancio è molto basso. La liquidità ottenuta dalla vendita permetterebbe al Diavolo, sotto la guida del DS Igli Tare, di puntare su un nuovo profilo in difesa, con il primo nome sulla lista che sarebbe quello di Giovanni Leoni del Parma.

Parallelamente, la Juventus deve evitare una minusvalenza sul cartellino di Vlahovic, il cui ammortamento per l’ultimo anno si assesta sui 18 milioni. È assai probabile, quindi, che i due club mantengano le trattative separate. Ciò che è certo, però, è che il forte interesse della Juventus per Malick Thiaw ha riacceso le speranze di un potenziale affare che coinvolga i due grandi club italiani. I tifosi rossoneri, guidati dal neo-allenatore Massimiliano Allegri, attendono con ansia gli sviluppi.

Fonte: Pietro Mazzara.