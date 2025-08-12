Thiaw Milan, ufficiale la cessione al Newcastle: il comunicato del club rossonero sul difensore tedesco

Thiaw Milan, i rossoneri, tramite un comunicato, hanno ufficializzato l’addio del difensore tedesco direzione Newcastle

Il calciomercato Milan estivo continua a regalare colpi di scena e movimenti importanti. L’ultima notizia bomba arriva direttamente dalla sede dell’AC Milan, che tramite un comunicato ufficiale ha annunciato la cessione a titolo definitivo del difensore tedesco Malick Thiaw al Newcastle United FC. Una mossa che segna un cambiamento significativo nelle strategie difensive dei rossoneri e che promette di riaccendere le discussioni tra i tifosi.

La notizia, riportata in queste ore dal sito ufficiale dell’AC Milan, conferma le voci che si rincorrevano da giorni negli ambienti calcistici. Il Newcastle, società ambiziosa e con grandi disponibilità economiche, ha messo a segno un importante acquisto per rinforzare il proprio reparto arretrato, puntando su un giovane talento che in questi anni ha mostrato grandi margini di crescita.

Il Comunicato Ufficiale e i Ringraziamenti del Milan

Il testo integrale del comunicato stampa diramato dall’AC Milan è stato conciso ma chiaro, esprimendo al contempo gratitudine e auguri per il futuro del calciatore:

AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Malick Thiaw al Newcastle United FC.

Il Club ringrazia Malick per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.

Questo passaggio di testimone segna la fine di un capitolo per Malick Thiaw in maglia rossonera, un’esperienza che, seppur breve, ha lasciato il segno grazie alla sua dedizione e costanza. Il club di Via Aldo Rossi ha voluto sottolineare l’impegno e la professionalità del difensore, qualità che lo hanno reso un elemento apprezzato all’interno dello spogliatoio e dai tifosi del Milan.

Le Implicazioni per il Milan di Tare e Allegri

La cessione di Malick Thiaw arriva in un momento di grandi cambiamenti per il Milan. Con Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica come nuovo allenatore, la rosa rossonera è destinata a subire ulteriori modifiche. La partenza di Thiaw libera uno slot in difesa e apre nuove opportunità di mercato per il nuovo tandem dirigenziale.

Tare, noto per la sua abilità nel scovare talenti e nel condurre negoziazioni complesse, avrà ora il compito di individuare il profilo giusto per sostituire Thiaw e, più in generale, di rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Le aspettative sono alte, specialmente con Allegri che, con la sua vasta esperienza e la sua mentalità vincente, cercherà di plasmare una squadra solida e competitiva.

I tifosi rossoneri attendono con ansia di scoprire le prossime mosse del club. La cessione di un giocatore come Thiaw, che aveva dimostrato un buon potenziale, potrebbe essere il preludio ad acquisti importanti che andranno a rinforzare ulteriormente la difesa del Milan. Che si tratti di un profilo esperto o di un nuovo giovane promettente, l’obiettivo sarà quello di garantire ad Allegri una rosa all’altezza delle ambizioni del club. La sessione di calciomercato è ancora lunga e promette di riservare nuove e interessanti sorprese per il futuro del Milan.