Thiaw Milan, retroscena assolutamente confermato! Allegri e Tare ci hanno provato veramente. L’aneddoto

Thiaw Milan, è assolutamente confermato il retroscena sulla proposta di rinnovo di contratto: tedesco irremovibile nella scelta

In una fase cruciale del calciomercato, il Milan si trovava intensamente focalizzato sui nuovi innesti. Con l’acquisto di Jashari ormai definito e le trattative per Athekame in dirittura d’arrivo, oltre a un’attenta strategia per l’attaccante, l’attenzione dei rossoneri era tutta rivolta a rinforzare la squadra. Tuttavia, proprio in questo momento di grande fermento, una proposta inaspettata dalla Premier League ha scombinato i piani. Il Newcastle, con un’offerta giudicata irrinunciabile, ha bussato alla porta del Milan per Malick Thiaw, difensore tedesco che, sebbene non fosse sul mercato, non era neanche considerato incedibile. La sua cessione, inizialmente non tra le priorità assolute del club, si è trasformata in una opportunità concreta per incassare una cifra significativa, spingendo i rossoneri a dare il via libera all’operazione.

Il Tentativo del Milan: Tra Convinzione e Volontà del Giocatore

Nonostante l’offerta allettante, il calciomercato Milan ha tentato fino all’ultimo di convincere Thiaw a rimanere. Sono stati intrapresi colloqui intensi tra il giocatore, il nuovo direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Allegri, in particolare, aveva promesso a Thiaw un ruolo più centrale e di spicco nel Milan del futuro, riconoscendo il suo valore e il suo potenziale. Anche la società, nel tentativo di blindare il difensore, aveva messo sul piatto la possibilità di ridiscutere il contratto, proponendo un allungamento e un conseguente aumento dell’ingaggio. Queste mosse, chiaramente volte a mantenere un elemento prezioso in rosa, dimostrano quanto il Milan credesse nelle qualità di Thiaw.

Tuttavia, la decisione del difensore tedesco era già stata presa. Thiaw aveva espresso una chiara volontà di cambiare aria, spinto dal desiderio di approdare in un club che gli potesse offrire la vetrina della Champions League già dalla prossima stagione. Il fatto che il Milan fosse fuori dalle competizioni europee per club ha evidentemente pesato sulla sua scelta finale. Questa ambizione personale, unita alla grande opportunità economica presentata dal Newcastle, ha prevalso sui tentativi rossoneri di trattenerlo.

La cessione di Thiaw, seppur non preventivata, sottolinea la pragmaticità del Milan nel mercato attuale. Di fronte a offerte che permettono un guadagno consistente e che possono essere reinvestite per perseguire gli obiettivi strategici, il club si dimostra pronto a prendere decisioni difficili. Questa operazione, dunque, non è solo la storia di un trasferimento, ma anche un esempio di come il Milan stia cercando di bilanciare la sostenibilità economica con la competitività sportiva, navigando un mercato sempre più fluido e imprevedibile.