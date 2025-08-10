Thiaw Milan, Ravezzani non ha dubbi: «Cessione capolavoro dei rossoneri ma la gente non si deve scandalizzare se...»

Thiaw Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha applaudito i rossoneri per la cessione monstre del tedesco al Newcastle

La sessione di calciomercato Milan continua a regalare sorprese e colpi di scena, e in casa Milan si è appena concretizzata una cessione che sta facendo discutere e sognare i tifosi rossoneri. Malick Thiaw, difensore tedesco, è stato ceduto al Newcastle per una cifra che, secondo le prime indiscrezioni, si aggirerebbe intorno ai 38 milioni di euro più bonus. Una mossa che ha scatenato l’entusiasmo di molti addetti ai lavori, tra cui il noto direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani.

Ravezzani, sempre molto attivo sul suo profilo X (ex Twitter), non ha usato mezzi termini per definire l’operazione: “Comunque Thiaw a 38 milioni più bonus è una specie di capolavoro del Milan. Poi però non scandalizzatevi se il Parma ne vuole 35 per Leoni”. Un’affermazione che sottolinea l’abilità della dirigenza rossonera nel massimizzare il valore dei propri asset, trasformando un difensore arrivato in sordina in una plusvalenza considerevole. Questa operazione si inserisce perfettamente nella strategia del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, il cui fiuto per gli affari e la capacità di valorizzare i talenti sono ben noti nel panorama calcistico. La sua visione, unita a quella del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, che sta plasmando la squadra secondo le sue direttive tattiche, sembra orientata verso un modello di sostenibilità economica e crescita sportiva.

La cessione di Thiaw al Newcastle, squadra sempre più ambiziosa grazie ai recenti investimenti, rappresenta un segnale forte al mercato. Il Milan dimostra di saper vendere bene, incassando cifre importanti che potranno essere reinvestite per rinforzare la rosa in vista delle prossime sfide. L’arrivo di Tare come DS e di Allegri in panchina ha portato una ventata di novità e ambizione. La loro sinergia sarà fondamentale per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti, bilanciando la necessità di ottenere risultati immediati con una gestione oculata delle risorse economiche.

Il commento di Ravezzani sulla valutazione di Leoni da parte del Parma aggiunge un ulteriore spunto di riflessione. Sebbene il contesto sia diverso, la cifra richiesta dal Parma per un giovane talento fa capire come il mercato sia in continua evoluzione e come le valutazioni dei giocatori possano raggiungere cifre importanti, a volte apparentemente sproporzionate. Il caso Thiaw, tuttavia, appare come un’operazione mirata e frutto di una strategia ben definita da parte del Milan.

In conclusione, la cessione di Malick Thiaw al Newcastle per 38 milioni più bonus è un’operazione che non solo rinforza le casse del Milan, ma ne eleva anche la reputazione come club capace di generare plusvalenze significative. Sotto la guida del nuovo DS Igli Tare e del nuovo mister Massimiliano Allegri, il Milan sembra determinato a proseguire su questa strada, puntando a un equilibrio tra successi sportivi e solidità finanziaria. Questo “capolavoro” di mercato potrebbe essere solo l’inizio di una serie di mosse astute che caratterizzeranno la gestione della dirigenza rossonera in questa finestra di trasferimenti.