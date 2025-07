Thiaw, la sorpresa del Milan sotto la guida di Allegri: dal Como sfumato alla difesa a tre – FOTO

Condividi via email

Thiaw, il centrale del Milan ha convinto Allegri: permanenza vicina e gioia social dopo la vittoria contro il Liverpool in amichevole

Sembrava un addio certo, una valigia già pronta con destinazione Como. Invece, per Malick Thiaw, difensore tedesco del Milan, il vento è cambiato. Quello che si preannunciava come un trasferimento quasi definito, con il club rossonero che aveva persino accettato l’offerta dei lariani, si è trasformato in una clamorosa inversione di rotta. Il merito? Indubbiamente di Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico del Milan, che nelle prime uscite stagionali ha saputo valorizzare le qualità del giovane centrale.

L’arrivo di Allegri sulla panchina milanista ha segnato una vera e propria svolta tattica. Nelle prime due amichevoli di lusso, contro l’Arsenal e il Liverpool, il tecnico livornese ha optato per una difesa a tre, modulo che sembra cucito su misura per le caratteristiche fisiche e tecniche di Thiaw. E i risultati non si sono fatti attendere. Il difensore tedesco si è ritagliato uno spazio significativo, fornendo prestazioni più che soddisfacenti che hanno sorpreso molti addetti ai lavori e, a quanto pare, anche se stesso.

Le prime uscite hanno evidenziato un Thiaw già in ottime condizioni fisiche, un aspetto fondamentale per un difensore centrale che deve garantire solidità e reattività in un reparto così delicato. La sua presenza in campo è stata costante e la sua capacità di leggere le situazioni di gioco, unita alla sua fisicità, lo ha reso un pilastro della nuova retroguardia a tre voluta da Allegri. Contro avversari del calibro di Arsenal e Liverpool, squadre blasonate e con attacchi rapidi e imprevedibili, la sua prova è stata tutt’altro che banale. Ha dimostrato di poter tenere testa a punte di livello internazionale, smentendo le voci che lo volevano lontano da Milanello.

Dopo la convincente vittoria contro il Liverpool, il difensore ha voluto esprimere la sua soddisfazione anche sui social media. Un messaggio breve, conciso ma significativo, pubblicato sul suo profilo Instagram: “Buon test“. Queste due semplici parole racchiudono la consapevolezza del giocatore di aver superato brillantemente le prime prove e di aver dimostrato il suo valore sul campo. È un segnale chiaro che Thiaw si sente parte integrante del progetto rossonero e che è pronto a lottare per un posto da titolare.

L’importanza di questa rinascita di Thiaw è amplificata dal nuovo assetto dirigenziale del Milan. Con Igli Tare insediatosi come nuovo Direttore Sportivo e Allegri al timone tecnico, il club rossonero sta cercando di costruire una squadra solida e competitiva. In questo contesto, avere un giocatore come Thiaw che si afferma e dimostra il suo valore, partendo da una posizione di svantaggio e riconquistando la fiducia di tutti, è un segnale estremamente positivo. Evidentemente, la decisione di Allegri di puntare su di lui è stata giusta e lungimirante, dimostrando una profonda conoscenza delle risorse a sua disposizione.

La fonte di questa notizia, che ha riacceso l’entusiasmo attorno a Thiaw, è l’ambiente milanista e le osservazioni dirette dalle prime amichevoli, confermate dalle parole dello stesso giocatore sui social media. La sua determinazione e professionalità sono un esempio per l’intera squadra. Ora, la sfida per Thiaw sarà quella di mantenere questo alto livello di prestazioni e di confermarsi come un elemento chiave della difesa rossonera, consolidando il suo ruolo e zittendo definitivamente chi lo vedeva già lontano da Milano. Il suo futuro, che sembrava tingersi di azzurro-como, si sta ora colorando di un vibrante rosso e nero, promettendo un’interessante stagione sotto la guida del Mister Allegri.