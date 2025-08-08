Thiaw Milan, prosegue la trattativa col Newcastle: rossoneri rigidissimi e Allegri in pressing. Il tedesco parte solo per questa cifra

Thiaw Milan, è proseguita anche oggi la trattativa con il Newcastle per il difensore tedesco: servono almeno 40 milioni di euro

Il mercato estivo entra nel vivo e le trattative si fanno sempre più intense. Una delle notizie più calde di queste ore riguarda il futuro di Malick Thiaw, il difensore centrale del Milan, finito prepotentemente nel mirino del Newcastle United. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, i contatti tra i due club sono costanti, anche nella giornata odierna, a testimonianza del forte interesse dei Magpies per il giovane talento tedesco.

Nonostante l’insistenza del Newcastle, una distanza di valutazione significativa continua a separare le parti. Il calciomercato Milan, infatti, considera Thiaw un elemento fondamentale per il presente e il futuro della squadra, e non ha alcuna intenzione di svenderlo. La società rossonera, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, sta operando con grande determinazione per costruire una rosa competitiva e Thiaw rientra appieno in questi piani.

La volontà di trattenere Thiaw è condivisa pienamente anche dal nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Rientrato sulla panchina rossonera dopo diverse stagioni, Allegri vede in Thiaw un difensore moderno, forte fisicamente, rapido e con ottime capacità di impostazione dal basso. Le sue prestazioni nella scorsa stagione hanno confermato il suo valore, rendendolo un punto fermo della difesa milanista. La sua presenza è considerata cruciale per l’equilibrio tattico che Allegri intende implementare.

Il Newcastle, spinto dalla potenza economica della sua proprietà, sta lavorando assiduamente per cercare di avvicinarsi alle richieste del Milan. È evidente come il club inglese voglia rafforzare il proprio reparto difensivo con un profilo di alto livello come Thiaw, ritenuto ideale per affrontare le sfide della Premier League e delle competizioni europee. Tuttavia, il Milan non ha fretta e non intende cedere alle pressioni, consapevole del valore intrinseco del suo giocatore.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la trattativa potrà avanzare. Molto dipenderà dalla volontà del Newcastle di alzare l’offerta e dalla fermezza del Milan nel mantenere la propria richiesta. La posizione di Tare e Allegri è chiara: Thiaw non è sul mercato a meno di offerte irrinunciabili che riflettano il suo reale valore. I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi, sperando di poter continuare a vedere il difensore tedesco indossare la maglia del Diavolo.