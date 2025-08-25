Thiaw, esordio amaro per l’ex Milan con la maglia del Newcastle: è successo questa sera contro il Liverpool

Thiaw, l’ex difensore del Milan ha vissuto una serata difficile con la maglia del suo nuovo club, il Newcastle. Sconfitta all’ultimo minuto

Una serata da dimenticare per Malick Thiaw. L’ex difensore rossonero ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia del Newcastle, ma la sua prima apparizione si è tinta di un amaro sapore di sconfitta. Inserito da mister Eddie Howe all’80’ per sostituire Fabian Schär, il difensore tedesco ha assistito impotente al drammatico ribaltamento di fronte che ha visto il Liverpool conquistare i tre punti a St. James’ Park. Il colpo di grazia è arrivato in extremis, al 100° minuto, per mano di un giovanissimo talento: Rio Ngumoha. L’attaccante, classe 2008 e prossimo ai 17 anni, ha dimostrato un incredibile sangue freddo, segnando il gol della vittoria e condannando il Newcastle a una sconfitta tanto inaspettata quanto dolorosa.

L’esordio di Thiaw arriva a circa una settimana dal suo trasferimento, avvenuto a metà agosto. Fino a questo momento, il giocatore era rimasto in panchina nella prima giornata di Premier League contro il Manchester United, osservando i suoi nuovi compagni vincere senza di lui. Il suo acquisto ha rappresentato un investimento considerevole per i Magpies, che hanno sborsato ben 42 milioni di euro (38 milioni di parte fissa più 4 di bonus) per strapparlo al Milan. Una cifra che ha scatenato un’ondata di discussioni tra gli addetti ai lavori, ma che ha anche garantito una plusvalenza significativa alle casse rossonere, stimata in circa 35 milioni di euro.

L’uscita di scena di Thiaw ha sicuramente avuto un impatto sulle strategie del calciomercato Milan. La società milanese, che ora vede Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, ha dovuto rivedere i propri piani difensivi. L’arrivo di Allegri in panchina ha portato nuove idee tattiche e, con la partenza di Thiaw, si è reso necessario intervenire sul mercato per rinforzare il reparto. La plusvalenza generata dalla cessione ha permesso a Tare di disporre di un budget extra, aprendo la strada a nuove possibili operazioni in entrata per completare la rosa a disposizione del tecnico toscano.

È chiaro che per il Milan la cessione di Thiaw ha rappresentato un successo economico, ma resta da vedere come la squadra si adatterà in campo senza la sua presenza, che in passato si era rivelata determinante. Il giocatore, dal canto suo, deve ora dimostrare di valere il pesante investimento fatto dal Newcastle e superare la delusione di un esordio che è stato tutt’altro che da sogno. La sua carriera in Premier League è appena iniziata e la strada per confermare il proprio valore è ancora lunga.