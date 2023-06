Thiago Silva: «Nel 2005 avevo la tubercolosi e…». Le parole del difensore del Chelsea, ed ex Milan, sul momento più brutto della sua carriera

Thiago Silva ha parlato ai microfoni del Chelsea della sua carriera, toccando anche alcuni momenti brutti. Ecco le parole dell’ex difensore rossonero:

«Ho trascorso sei mesi in Russia. È stato uno dei periodi peggiori della mia vita. Non sapevo se avrei mai più potuto giocare a calcio. Mi sono trasferito alla Dinamo Mosca in prestito dal Porto e durante la pre-stagione mi sono improvvisamente ammalato gravemente. Ho fatto diversi test ed è stato confermato che avevo la tubercolosi e che era già molto avanzata. A causa dello stadio avanzato della malattia, i medici decisero che sarebbe stato meglio per me restare in ospedale per le cure. I medici in Russia volevano operarmi il polmone. Allo stesso tempo, se lo avessi fatto, sapevo per certo che non avrei mai più giocato a calcio. Quindi sono andato in Portogallo e sono rimasto per tre mesi lì. Prendevo medicine ogni giorno e facevo passeggiate. È stata una lunga attesa. Ma alla fine ho avuto l’opportunità di vedere uno specialista e mi ha detto che dovevo restare calmo. Calma?! Come potevo stare calmo? Poi, dopo un po’, mi ha detto quello che volevo disperatamente sentire: sarei potuto tornare a giocare a calcio e realizzare il mio sogno».