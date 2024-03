Thiago Motta sicuro: «L’Atalanta ha sofferto molto col Milan». Poi parla di Zirkzee: le sue parole in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Motta (allenatore seguito con grande attenzione dal Milan) ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

GASPERINI – «Sicuramente c’è qualcosa, anche perché con lui ho visto tante cose belle, nel modo di lavorare, negli allenamenti e nel quotidiano: è la grande forza che ha lui nel quotidiano. La sua costanza che ha lui con l’Atalanta c’è solo ammirazione, mi porto dietro tante cose che ho imparato con lui»

DUE PARTITE DELL’ATALANTA A SAN SIRO – «Che è una squadra di grande livello, con il Milan hanno sofferto un po’ di più, con l’Inter hanno cominciato bene poi se si va sotto contro l’Inter a San Siro è complicato. Sono forti e stanno molto bene»

ZIRZEE IN NAZIONALE – «Contentissimo per lui, se lo merita al 200% per quello fatto fino ad oggi. È un passo in più, dovrà continuare a fare come sta facendo anche per aiutare la sua nazionale»