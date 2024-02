Thiago Motta Milan, il tecnico non vuole sentire parlare di rinnovo del contratto con il Bologna. Il retroscena

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia.com, Alfredo Pedullà ha parlato anche del futuro di Thiago Motta, tecnico molto apprezzato dal Milan in vista della prossima stagione.

PEDULLÀ – «Thiago non vuole parlare di rinnovo e lo fa con rispetto verso la sua proprietà, semplicemente perché sa che possono schiudersi porte importanti e in linea con il suo comprensibile desiderio di un balzo in carriera. Non sappiamo cosa deciderà la Juve su Allegri e come si comporterà di conseguenza il diretto interessato»