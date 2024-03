Thiago Motta Milan: corsa a tre per il tecnico, sullo sfondo c’è un’ipotesi a sorpresa

Thiago Motta Milan: corsa a tre per il tecnico che si sta mettendo in luce a Bologna, sullo sfondo c’è un’ipotesi a sorpresa

Tuttosport oggi in edicola ne è convinto: in estate Thiago Motta è pronto a spiccare il volo approdando in una big, magari dopo aver riportato in Europa il suo Bologna. Tre le squadre in corsa per assicurarselo. Oltre al Milan, in Italia è fortissimo il pressing della Juventus che penserebbe a lui in caso di separazione da Allegri.

Attenzione anche all’ipotesi Paris Saint-Germain, club con il quale il feeling non si è mai interrotto e potrebbe riaccendersi nei prossimi mesi. Sullo sfondo resta l’ipotesi rinnovo col Bologna, ma Motta ha sempre procrastinato la decisione a fine stagione.