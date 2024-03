Thiago Motta Milan, Delio Rossi consiglia: «Per il suo futuro sarebbe meglio che facesse questo»

L’ex allenatore della Fiorentina, Delio Rossi, ha parlato così del futuro di Thiago Motta, dando un consiglio al tecnico che piace al Milan

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Delio Rossi prova a dare un consiglio a Thiago Motta: l’allenatore del Bologna che sta sorprendendo tutti quest’anno, finendo anche tra i nomi della panchina del Milan del futuro.

SU THIAGO MOTTA – «Faccio fatica a dargli un consiglio. Io penso che sarebbe meglio che rimanesse a Bologna, anche per una questione d’affetto che ho col club. Non so però come ragiona lui, se preferisce vedere ancora crescere la sua creatura o se vuole rimettersi in discussione».