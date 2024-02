Thiago Motta Milan, l’annuncio dell’agente: «Pensa solo ad oggi. Sul futuro sa questa cosa»

Thiago Motta Milan, l’agente dell’allenatore non si sbilancia: «Pensa solo ad oggi. Sul futuro sa questa cosa». Tutte le dichiarazioni

L’agente di Thiago Motta, Dario Canovi, ha parlato a TMW Radio per analizzare il futuro dell’allenatore Bologna accostato al Milan in caso di addio di Pioli nella prossima stagione.

PAROLE – «Non so darvi una risposta. Motta ha grande vitalità ed è pragmatico. Pensa solo ad oggi e non oltre. Lui sa che non ha problemi per il futuro. I risultati che sta ottenendo sono i più sorprendenti. Lo stesso Gasperini ha detto che la più grande rivale è il Bologna. La consacrazione è arrivata tramite il gioco».