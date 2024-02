Thiago Motta allenerà una big? Cucciari sicuro: «Merita il salto, gli va data un’opportunità». Le dichiarazioni dell’allenatore

L’allenatore Alessandro Cucciari ha parlato a TMW Radio analizzando il futuro di Thiago Motta, spesso accostato alla panchina del Milan.

PAROLE – «Ed è stato un grande campione che ha vissuto ambienti importanti. Per me gli va data assolutamente un’opportunità. Ci sta che la Juve riparta da lui e Giuntoli. A volte si punta sulle capacità di un tecnico al di là dei successi. E Motta è un tecnico emergente che merita il salto. Quando vedo il Bologna mi diverto. Giuntoli è stato preso perché ha saputo tirare fuori negli anni diversi conigli dal cilindro. Quanti erano sconosciuti e hanno fatto le fortune del Napoli? E’ stato preso per una ricostruzione in toto del club. La Juve sta operando molto con la seconda squadra e tirano fuori ottimi giovani ma non ha ancora avuto modo di operare sul mercato veramente. Sono state messe tante cose a posto, ora vedremo».