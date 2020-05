Theo Hernandez: «Voglio portare il nostro dove merita. Su Maldini … »

Theo Hernandez ha voluto raccontare la sua esperienza al Milan incominciata neanche un anno fa e il rapporto con Maldini

Ecco le parole di Theo Hernandez rilasciate in un’intervista a La Gazzetta dello Sport in merito al Milan e l’importanza di Maldini nel suo percorso di crescita in rossonero.

«Maldini è sempre stato un riferimento per me. Tutti quanti vorrebbero specchiarsi in un personaggio come lui, ha vissuto una carriera gloriosa e rappresenta il Milan. Quando hai di fronte un campione simile c’è poco da pensare. Sono contento che lui e suo figlio Daniel si siano ripresi. Voglio riportare il nostro Milan dove merita per la sua storia e l’amore dei suoi tifosi»