Theo Hernandez, nuovo gas per lo Scudetto: i suoi numeri stagionali

Theo Hernandez rappresenta uno degli uomini chiave del Milan di Stefano Pioli. Ecco i suoi numeri stagionali

Theo Hernandez si prepara al rush finale di campionato con una spinta in più. Ieri infatti è nato il suo primogenito Theo Junior, motivo per il quale ha saltato l’allenamento con la squadra. Il Milan ora ha bisogno di lui.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il terzino è il secondo in Serie A per velocità massima raggiunta (35,67 km/h, solo Terzic ha fatto meglio). È inoltre il secondo giocatore di movimento più utilizzato nel Milan (2229 minuti) ed il primo per falli subiti (52).