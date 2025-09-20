Connect with us

News

Theo Hernandez ritrova Kessié in Arabia: bellissimo abbraccia a tinte rossonere - VIDEO

News

Gimenez Milan, periodo nero per l'attaccante messicano: questa speciale classifica conferma che... Ultimissime

News

Calciomercato Milan, si scalda la trattativa per il rinnovo di contratto di Pulisic! Il calciatore ha una priorità

News

Milan Lecce, Allegri sta studiando un cambio a sorpresa per il centrocampo: dalle ultime da Milanello si intuisce che...

News

Milan Lecce, Allegri rivoluziona la difesa: ecco cosa filtra alla vigilia della sfida di Coppa Italia

News

Theo Hernandez ritrova Kessié in Arabia: bellissimo abbraccia a tinte rossonere – VIDEO

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Theo Hernandez

Theo Hernandez ha ritrovato Kessié in Arabia Saudita nella sfida tra Al Hilal e Al Ahli: bellissimo abbraccio a tinte rossonere

Un’inattesa ma gradita rimpatriata ha avuto luogo ieri sera sul terreno di gioco dell’Arabia Saudita, dove Theo Hernandez e Franck Kessié, ex compagni di squadra nel Milan, si sono incontrati da avversari nella sfida tra l’Al-Hilal e l’Al-Ahli. L’aria di rivalità sportiva ha subito lasciato spazio a un’atmosfera di profonda amicizia, con i due giocatori che si sono scambiati sorrisi, abbracci e qualche parola.

L’episodio, ripreso e diffuso sui social, ha suscitato grande emozione tra i tifosi rossoneri, che non hanno dimenticato il contributo di entrambi alla conquista dello scudetto nella stagione 2021-2022. Quell’anno, il Diavolo guidato in panchina da un Pioli particolarmente ispirato, riuscì a superare ogni pronostico, riportando il titolo a Milano dopo un lunghissimo digiuno. Theo Hernandez, con le sue sgroppate fulminanti sulla fascia sinistra, e Franck Kessié, con la sua incessante energia e i suoi gol decisivi furono pilastri inamovibili di quella squadra. Il loro legame, cementato da successi e sacrifici, è evidentemente rimasto intatto anche a migliaia di chilometri di distanza.

L’immagine dei due ex rossoneri che si abbracciano è un potente simbolo del fatto che, al di là delle dinamiche di mercato e delle nuove avventure professionali, i rapporti umani e le esperienze condivise lasciano un segno indelebile. Per molti, vedere Theo e Franck insieme ha rievocato i momenti più belli di quel campionato magico, fatto di battaglie sul campo, esultanza sotto la Curva Sud e la sensazione di aver finalmente raggiunto un traguardo storico. In un mondo del calcio sempre più frenetico e spersonalizzato, un gesto come questo dimostra che i valori sportivi e l’amicizia contano ancora.

L’incontro tra Theo Hernandez e Franck Kessié è una di quelle storie che il calcio, nella sua essenza più pura, sa raccontare. Due ragazzi che hanno dato tutto per una maglia, che hanno condiviso un sogno e che oggi, pur indossando colori diversi, si ritrovano con il rispetto reciproco e l’affetto di chi ha vissuto insieme un’avventura indimenticabile.

Per i tifosi del Milan, la speranza è che anche in futuro altri ex giocatori possano mantenere vivo un legame così forte con la squadra e con i propri ex compagni. L’immagine di Theo e Franck che si ritrovano in Arabia Saudita è un messaggio positivo e di speranza, un promemoria che le emozioni del calcio non si esauriscono al fischio finale di una partita, ma continuano a vivere nei legami che si creano dentro e fuori dal campo.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.