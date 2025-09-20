Theo Hernandez ritrova Kessié in Arabia: bellissimo abbraccia a tinte rossonere – VIDEO

Theo Hernandez ha ritrovato Kessié in Arabia Saudita nella sfida tra Al Hilal e Al Ahli: bellissimo abbraccio a tinte rossonere

Un’inattesa ma gradita rimpatriata ha avuto luogo ieri sera sul terreno di gioco dell’Arabia Saudita, dove Theo Hernandez e Franck Kessié, ex compagni di squadra nel Milan, si sono incontrati da avversari nella sfida tra l’Al-Hilal e l’Al-Ahli. L’aria di rivalità sportiva ha subito lasciato spazio a un’atmosfera di profonda amicizia, con i due giocatori che si sono scambiati sorrisi, abbracci e qualche parola.

L’episodio, ripreso e diffuso sui social, ha suscitato grande emozione tra i tifosi rossoneri, che non hanno dimenticato il contributo di entrambi alla conquista dello scudetto nella stagione 2021-2022. Quell’anno, il Diavolo guidato in panchina da un Pioli particolarmente ispirato, riuscì a superare ogni pronostico, riportando il titolo a Milano dopo un lunghissimo digiuno. Theo Hernandez, con le sue sgroppate fulminanti sulla fascia sinistra, e Franck Kessié, con la sua incessante energia e i suoi gol decisivi furono pilastri inamovibili di quella squadra. Il loro legame, cementato da successi e sacrifici, è evidentemente rimasto intatto anche a migliaia di chilometri di distanza.

L’immagine dei due ex rossoneri che si abbracciano è un potente simbolo del fatto che, al di là delle dinamiche di mercato e delle nuove avventure professionali, i rapporti umani e le esperienze condivise lasciano un segno indelebile. Per molti, vedere Theo e Franck insieme ha rievocato i momenti più belli di quel campionato magico, fatto di battaglie sul campo, esultanza sotto la Curva Sud e la sensazione di aver finalmente raggiunto un traguardo storico. In un mondo del calcio sempre più frenetico e spersonalizzato, un gesto come questo dimostra che i valori sportivi e l’amicizia contano ancora.

L’incontro tra Theo Hernandez e Franck Kessié è una di quelle storie che il calcio, nella sua essenza più pura, sa raccontare. Due ragazzi che hanno dato tutto per una maglia, che hanno condiviso un sogno e che oggi, pur indossando colori diversi, si ritrovano con il rispetto reciproco e l’affetto di chi ha vissuto insieme un’avventura indimenticabile.

Per i tifosi del Milan, la speranza è che anche in futuro altri ex giocatori possano mantenere vivo un legame così forte con la squadra e con i propri ex compagni. L’immagine di Theo e Franck che si ritrovano in Arabia Saudita è un messaggio positivo e di speranza, un promemoria che le emozioni del calcio non si esauriscono al fischio finale di una partita, ma continuano a vivere nei legami che si creano dentro e fuori dal campo.