Theo Hernandez fa il tifo da casa per Fiorentina Milan: la FOTO che ha fatto gasare i tifosi

Theo Hernandez fa il tifo da casa per Fiorentina Milan: la FOTO pubblicata sui social che ha fatto gasare i tifosi

Nonostante la squalifica che non gli ha permesso di giocare Fiorentina Milan, Theo Hernandez fa il tifo per i rossoneri nella trasferta del Franchi. Con i suoi compagni impegnati a conquistare importanti punti per consolidare il secondo posto, ecco il messaggio pubblicato su X dal terzino. Un messaggio dal cuore rossonero con la foto dell’ultimo match contro il Verona.

MESSAGGIO – «FORZA Milan».