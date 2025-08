Theo Hernandez, l’ex Milan comincia la sua nuova avventura all’Al Hilal: il francese ha raggiunto il ritiro della squadra di Inzaghi

Theo Hernandez, il terzino francese, ex Milan, comincia la sua nuova avventura con la maglia dell’Al Hilal. I dettagli

Il calcio arabo continua a far parlare di sé con acquisti di altissimo profilo, e l’ultima mossa dell’Al Hilal conferma questa tendenza. Attraverso un video pubblicato su Instagram, il club saudita ha ufficialmente mostrato l’arrivo nel ritiro di Theo Hernandez, il talentuoso terzino sinistro che lascia il calciomercato Milan a titolo definitivo per intraprendere una nuova avventura in Arabia Saudita. Questa operazione segna un ulteriore tassello nella campagna acquisti faraonica dei club mediorientali, sempre più proiettati a diventare protagonisti assoluti del panorama calcistico mondiale.

L’arrivo di Theo Hernandez non è solo un colpo di mercato, ma un chiaro segnale delle ambizioni dell’Al Hilal. Il giocatore francese, ex colonna portante della difesa rossonera, ha salutato i suoi nuovi compagni di squadra con entusiasmo, pronto a mettersi a disposizione del nuovo tecnico, Simone Inzaghi. L’ex allenatore dell’Inter, artefice di successi importanti in Italia, approda in Arabia Saudita con l’obiettivo di plasmare una squadra in grado di dominare a livello nazionale e di farsi valere anche nelle competizioni continentali. La sinergia tra la visione tattica di Inzaghi e il dinamismo e la potenza di Hernandez promette scintille sul campo.

Per il Milan, la partenza di Theo Hernandez rappresenta una perdita significativa. Il difensore ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi rossoneri grazie alle sue galoppate sulla fascia, ai gol decisivi e alla sua inesauribile energia. La sua cessione rientra probabilmente in una strategia di mercato che mira a finanziare nuovi innesti e a rimodellare la rosa sotto la guida del nuovo direttore sportivo, Tare, e del neo-allenatore, Massimiliano Allegri. La sfida per il Diavolo sarà quella di trovare un sostituto all’altezza e di continuare il percorso di crescita intrapreso nelle ultime stagioni.

L’Al Hilal, con l’acquisizione di un giocatore del calibro di Hernandez, dimostra di non voler lesinare sforzi per costruire una squadra stellare. La presenza di un allenatore esperto e vincente come Simone Inzaghi è un ulteriore indicatore delle ambizioni del club. I tifosi sauditi sono in fermento e non vedono l’ora di ammirare le prestazioni del loro nuovo numero 19, che promette di portare velocità, tecnica e una spinta offensiva costante sulla fascia sinistra. L’Arabia Saudita si conferma quindi un mercato sempre più attrattivo per i grandi nomi del calcio europeo, ridefinendo gli equilibri e offrendo nuove opportunità a giocatori e allenatori di alto livello. Sarà interessante osservare come Theo Hernandez si adatterà al nuovo campionato e quale impatto avrà sul futuro dell’Al Hilal e del calcio saudita.